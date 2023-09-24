Победа «Спартака» в дерби, болезнь Захаряна и другие новости

«Реал» установил мировой рекорд в соцсетях.

Буффон выбрал новую профессию после завершения карьеры.

Месси оскорбил Каррагера за критику в адрес «ПСЖ».

Стало известно, почему Тухель убрал де Лигта из состава «Баварии».

Клинический психолог ответила, есть ли у Слуцкого отклонения.

Захарян не попал в заявку на матч с «Хетафе» – известна причина.

Родри удален за придушение соперника.

РПЛ. «Спартак» удержал победу над «Динамо» (1:0), до 1-го места – 2 очка.

Примера. «Барселона» к 81-й минуте уступала 0:2, но победила «Сельту» (3:2), у Левандовского дубль.

«Динамо» упрекнуло «Спартак» за затяжку времени: «Лежали на поле, падали».