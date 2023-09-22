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Месси рассказал о главной любви всей жизни – невероятно теплые слова
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21:22
Фото
«Реал» запускает собственную сеть ресторанов фастфуда
1
20:33
Хави продлил контракт с «Барселоной»
15:24
«Барселона» – «Сельта»: прогноз на матч 6 тура Примеры, 23 сентября
14:28
Беллингем заболел перед дерби «Реала» и «Атлетико»
13:30
Ловчев сравнил Захаряна с Шевченко
6
13:22
«Ливерпуль» определился с заменой Салаху: это игрок «Реала»
11:59
Дюков признался, что ему жаль Рубиалеса, которого затравили из-за поцелуя футболистки
09:08
«Бавария» и «Реал» поборются за капитана «Челси»
21 сентября
22:05
Дюков ответил, поступал ли в РФС запрос о смене гражданства Захаряна
15:43
Бывший игрок «МЮ» рассказал, на кого должны равняться российские футболисты
2
11:11
Феликс: «Я отказался от значительной суммы ради перехода в «Барселону»
1
00:13
Лига чемпионов. «Сосьедад» без Захаряна сыграл вничью с «Интером» (1:1)
3
20 сентября
23:13
Энрике назвал лучшего игрока в мире
21:44
Лига чемпионов. «Реал» вырвал победу над «Унионом» (1:0) благодаря Беллингему
1
20:18
«Краснодар» в 2019 году мог подписать двух будущих игроков «Барселоны»
1
19:58
Титов призвал не увольнять Абаскаля из «Спартака»
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14:36
«Барселона» продлила контракт с 20-летним воспитанником: отступные – миллиард евро
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19 сентября
14:26
«Реал» потерял основного защитника перед Лигой чемпионов
08:29
Испанские футболистки продолжают бойкот: они повторно отказались приезжать в сборную
5
07:47
Анчелотти превзошел достижение Зидана в «Реале»
18 сентября
22:47
Шнякин рассказал о проблемах внутри «Спартака»: «Не все игроки улавливают логику Абаскаля»
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20:14
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15:38
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11:39
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Примера. «Реал» одержал пятую победу подряд, обыграв «Сосьедад» (2:1). Захарян вышел на 81-й минуте
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Месси рассказал о главной любви всей жизни – невероятно теплые слова
Месси рассказал о главной любви всей жизни – невероятно теплые слова
1
Источник:
Бомбардир
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