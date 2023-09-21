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Лучшие ассистенты в истории футбола: есть Месси, Роналду и другие звезды
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10:54
Текст
Лучшие ассистенты в истории футбола: есть Месси, Роналду и другие звезды
10:45
Адамов рассказал, какими словами Карпин встретил его в сборной России
10:29
Текст
Пять крутых футболистов до 20 лет, за которыми обязательно нужно следить: они уже играют за топ-клубы
10:23
Месси оскорблял Витинью на тренировке «ПСЖ»
10:00
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Лучшие ассистенты в истории футбола: есть Месси, Роналду и другие звезды
Лучшие ассистенты в истории футбола: есть Месси, Роналду и другие звезды
1
Источник:
Бомбардир
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Месси Лионель
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