Глушаков – в Костроме, Перишич выбыл до конца сезона и другие новости

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Назван город, в котором должен пройти матч Россия – Камерун.

Бейл сделал выбор между пивом Heineken и «Жигулевским».

Мостовой объяснил, почему «Матч ТВ» больше не зовет его на эфиры.

Перишич выбыл до конца сезона из-за тяжелой травмы: он рискует пропустить Евро-2024.

«Футбол – грязный бизнес»: ультрас «Янг Бойз» осудили «Црвену Звезду» за партнерство с «Газпромом».

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