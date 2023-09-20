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Мостовой объяснил, почему «Матч ТВ» больше не зовет его на эфиры

20 сентября 2023, 16:54
10

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой рассказал, почему перестал появляться на телевидении.

«Почему я стал редко появляться на ТВ? У меня закончился договор с «Матч ТВ» в начале года, поэтому пока в раздумьях. Они пока не делают новое предложение. Почему? Потому что вы же знаете, те, кто хорошо играл на высочайшем уровне, они не особенно нужны.

Я сейчас бывает даже не смотрю, а мне друзья звонят и спрашивают: «Это кто такие там?». Я не знаю, кто там. Два-три человека – да, а остальные... Сами понимаете. Забили где-то один-два гола, а теперь рассказывают.

Наверное, это кому-то интересно. Но я к этому спокойно отношусь. Я был уже давно, когда ещe и «Матч ТВ» не было, когда я вернулся в Россию. Наверное, мнение Мостового намного весомее, чем того, кто нигде не играл, тем более в Европе. Ну, у нас такие выборы делают.

Пускай, ничего страшного. Я неудобный? Не знаю, не знаю. Я в жизни столько всякого видел и людей, которые не имеют отношения к футболу, но ходят и рассказывают. Сейчас другие ценности в жизни, со всей это обстановкой и ситуацией», – сказал Мостовой.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Мостовой Александр
Комментарии (10)
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фанат джигурды
1695220024
Закрыли такие передачи, как "окна" или "женские слёзы". Вот там бы Мостовой пригодился и был на виду.
Ответить
Garrincha58
1695221823
Мостовой у тебя деньги закончились???
Ответить
Niklas80
1695230012
Самомнение у чувака раздуто до немогу.
Ответить
Bozigit
1695233938
И здесь не нужен...
Ответить
Сергей-Елизаров-google
1695310576
Снова я играл на высочайшем уровне, а кто они такие....заело пластинку. Надо чистить ее, только не спиртом. Это явно не помогает ему
Ответить
Валерий-Власов-google
1695358117
Завистливый человек завистлив во всём.
Ответить
AV51
1695372774
А может все проще? Может ты просто никому нах.й не нужен со своим самомнением и постоянными тупыми высказываниями?
Ответить
Aleksander-Kulesh-google
1695390506
Пусть идёт детишек тренировать, как нормальные легендарные футболисты прошлых лет
Ответить
Анатолий-Побочин-google
1695470642
Ты тупой Кристин на,,,,й тебя звать,
Ответить
ZeBolotny
1695549803
Наверное потому, что он не очень умный человек?
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