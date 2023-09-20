Мостовой объяснил, почему «Матч ТВ» больше не зовет его на эфиры

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой рассказал, почему перестал появляться на телевидении.

«Почему я стал редко появляться на ТВ? У меня закончился договор с «Матч ТВ» в начале года, поэтому пока в раздумьях. Они пока не делают новое предложение. Почему? Потому что вы же знаете, те, кто хорошо играл на высочайшем уровне, они не особенно нужны.

Я сейчас бывает даже не смотрю, а мне друзья звонят и спрашивают: «Это кто такие там?». Я не знаю, кто там. Два-три человека – да, а остальные... Сами понимаете. Забили где-то один-два гола, а теперь рассказывают.

Наверное, это кому-то интересно. Но я к этому спокойно отношусь. Я был уже давно, когда ещe и «Матч ТВ» не было, когда я вернулся в Россию. Наверное, мнение Мостового намного весомее, чем того, кто нигде не играл, тем более в Европе. Ну, у нас такие выборы делают.

Пускай, ничего страшного. Я неудобный? Не знаю, не знаю. Я в жизни столько всякого видел и людей, которые не имеют отношения к футболу, но ходят и рассказывают. Сейчас другие ценности в жизни, со всей это обстановкой и ситуацией», – сказал Мостовой.

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