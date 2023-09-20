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    • Мостовой объяснил, почему «Матч ТВ» больше не зовет его на эфиры

    Мостовой объяснил, почему «Матч ТВ» больше не зовет его на эфиры

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой рассказал, почему перестал появляться на телевидении.

    «Почему я стал редко появляться на ТВ? У меня закончился договор с «Матч ТВ» в начале года, поэтому пока в раздумьях. Они пока не делают новое предложение. Почему? Потому что вы же знаете, те, кто хорошо играл на высочайшем уровне, они не особенно нужны.

    Я сейчас бывает даже не смотрю, а мне друзья звонят и спрашивают: «Это кто такие там?». Я не знаю, кто там. Два-три человека – да, а остальные... Сами понимаете. Забили где-то один-два гола, а теперь рассказывают.

    Наверное, это кому-то интересно. Но я к этому спокойно отношусь. Я был уже давно, когда ещe и «Матч ТВ» не было, когда я вернулся в Россию. Наверное, мнение Мостового намного весомее, чем того, кто нигде не играл, тем более в Европе. Ну, у нас такие выборы делают.

    Пускай, ничего страшного. Я неудобный? Не знаю, не знаю. Я в жизни столько всякого видел и людей, которые не имеют отношения к футболу, но ходят и рассказывают. Сейчас другие ценности в жизни, со всей это обстановкой и ситуацией», – сказал Мостовой.

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    Источник: Legalbet

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    Сегодня, 16:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17961

      Garrincha58 1 час назад

      Мостовой у тебя деньги закончились???

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3198

      фанат джигурды 1 час назад

      Закрыли такие передачи, как "окна" или "женские слёзы". Вот там бы Мостовой пригодился и был на виду.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1059

      г.Онега 1 час назад

      Эх Саша скоро и мнимые репортеры перестанут спрашивать твое мнение.

      2
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