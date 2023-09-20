Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Судейский скандал в матче «Спартака», гол вратаря на 95-й минуте, Бакаев в ОАЭ и другие новости

Судейский скандал в матче «Спартака», гол вратаря на 95-й минуте, Бакаев в ОАЭ и другие новости

20 сентября 2023, 10:00

Вратарь «Лацио» с русскими корнями забил на 95-й минуте и принес ничью в матче ЛЧ с «Атлетико».

Удар спартаковца Чернова в челюсть игроку «Пари НН»: видео эпизода.

Юран – о судействе матче со «Спартаком»: «Чистейшая красная, ***. VAR че, не видит, ***?».

«Зенит» объявил об уходе Бакаева в арабский клуб.

Мостовой отреагировал на переход Бакаева в арабский клуб.

Генич назвал московский клуб, который хотел подписать Бакаева из «Зенита».

Анчелотти назвал фаворита Лиги чемпионов.

Определился новый соперник сборной России – матч пройдет в октябре.

Стал известен новый главный тренер сборной Германии.

Аршавин назвал четырех фаворитов Лиги чемпионов.

Источник: «Бомбардир»
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Слуцкий ответил, считает ли себя медиатренером и кавээнщиком
09:13
Моуринью оценил состояние Винисиуса
08:43
Мостовой процитировал Жириновского из-за ситуации с контрактом Глушенкова
08:30
1
Старт общего этапа ЛЧ, номинанты на «Золотой мяч», соперники сборной России и другие новости
02:30
Ямаль отреагировал на жалобы «Реала» на судей
02:23
Холанд повторил бомбардирский рекорд «Манчестер Сити»
02:10
1
ЦСКА готов увеличить в три раза зарплату аргентинского вингера
01:29
2
Моуринью прокомментировал победу «Реала» над «Интером» в ЛЧ
01:15
3
Мостовой вынес вердикт Сафонову
00:59
Холанд вышел на чистое 7-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ
00:30
Все новости
Все новости
Суперкубок Италии изменил формат
08:54
Тренер «Интера» отреагировал на поражение от «Реала»
08:15
Семин оценил шансы Сафонова стать лучшим вратарем года по версии France Football
02:17
Холанд повторил бомбардирский рекорд «Манчестер Сити»
02:10
1
Ташуев: «В первых матчах ЛЧ Батраков язык на плечо повесит»
02:00
1
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
01:45
Погребняк определил фаворитов Лиги чемпионов
01:38
ЦСКА готов увеличить в три раза зарплату аргентинского вингера
01:29
2
Моуринью прокомментировал победу «Реала» над «Интером» в ЛЧ
01:15
3
Мостовой вынес вердикт Сафонову
00:59
Только 2 вратаря сыграли в Лиге чемпионов за 5 разных клубов
00:50
Игдисамов объяснил отказ ЦСКА от бразильского форварда за 15 миллионов
00:41
Холанд вышел на чистое 7-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ
00:30
Жена Сафонова расплакалась, узнав о попадании Матвея в топ-10 лучших вратарей года
00:17
1
Лига чемпионов. «Ман Сити» обыграл «Порту» благодаря дублю Холанда и другие результаты
Вчера, 23:59
Лига чемпионов. «Реал» удержал победу над «Интером» – 2:1!
Вчера, 23:55
1
Врач раскрыл, сколько еще пропустит спартаковец Барко
Вчера, 23:47
1
Куртуа – восьмой вратарь со 100+ матчами в ЛЧ
Вчера, 23:40
Месси согласовал покупку испанского футбольного клуба
Вчера, 23:27
Прогноз Смолова на общий этап Лиги чемпионов
Вчера, 23:16
Во Франции высказались о шансах Сафонова стать лучшим вратарем года
Вчера, 22:55
Дегтев прокомментировал возвращение в «Зенит»
Вчера, 22:44
1
Мбаппе вошел в топ-5 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов
Вчера, 22:32
Адиев мечтает возглавить «Зенит»
Вчера, 22:16
3
France Football отказался от фамилии Яшина в названии приза лучшему вратарю года
Вчера, 22:02
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+