Судейский скандал в матче «Спартака», гол вратаря на 95-й минуте, Бакаев в ОАЭ и другие новости

Вратарь «Лацио» с русскими корнями забил на 95-й минуте и принес ничью в матче ЛЧ с «Атлетико».

Удар спартаковца Чернова в челюсть игроку «Пари НН»: видео эпизода.

Юран – о судействе матче со «Спартаком»: «Чистейшая красная, ***. VAR че, не видит, ***?».

«Зенит» объявил об уходе Бакаева в арабский клуб.

Мостовой отреагировал на переход Бакаева в арабский клуб.

Генич назвал московский клуб, который хотел подписать Бакаева из «Зенита».

Анчелотти назвал фаворита Лиги чемпионов.

Определился новый соперник сборной России – матч пройдет в октябре.

Стал известен новый главный тренер сборной Германии.

Аршавин назвал четырех фаворитов Лиги чемпионов.