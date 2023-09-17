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    • Список ветеранов футбола, вложивших деньги в памятник Цымбаларю

    Список ветеранов футбола, вложивших деньги в памятник Цымбаларю

    Обозреватель Игорь Рабинер, комментируя отставку главного тренера «Сочи» Дмитрия Хохлова, перечислил список футбольных ветеранов, которые помогли семье Ильи Цымбаларя поставить памятник спортсмену.

    «Дмитрий Хохлов отправлен в отставку из «Сочи». К сожалению, в этом есть жизненная правда, хотя человек он хороший. Был, например, одним из тех не очень, увы, многих футболистов из России – наряду с Игорем Ледяховым, Виктором Онопко, Юрием Никифоровым (может, о ком-то не знаю и заранее прошу прощения), – кто дал семье Ильи Цымбаларя деньги на памятник», – написал журналист.

    • Цымбаларь умер в 2013 году в 44 года.
    • На прошлой неделе в Москве состоялся матч памяти экс-спартаковца.
    • В нем легенды «Спартака» победили сборную мира (2:1).

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    Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера

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    Сегодня, 14:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5396

      Эном айс 32 минуты назад

      Это что за панегирик для Хохлова от прожжённого спартаковского Геббельса,купленного с потрохами ещё "при советах"?(
      Хохлов живее всех живых, просто человеку не дают поработать долго нигде,в отличие от иностранцев,барражирующих бровку.
      И почему фамилии "пожертвующих" Илье
      сплошь из нынешних забытых Хероев?
      Там наверняка список больше.Ещё Шалимова добавь для густоты пены...(

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