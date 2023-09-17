Список ветеранов футбола, вложивших деньги в памятник Цымбаларю

Это что за панегирик для Хохлова от прожжённого спартаковского Геббельса,купленного с потрохами ещё "при советах"?(
Хохлов живее всех живых, просто человеку не дают поработать долго нигде,в отличие от иностранцев,барражирующих бровку.
И почему фамилии "пожертвующих" Илье
сплошь из нынешних забытых Хероев?
Там наверняка список больше.Ещё Шалимова добавь для густоты пены...(
Обозреватель Игорь Рабинер, комментируя отставку главного тренера «Сочи» Дмитрия Хохлова, перечислил список футбольных ветеранов, которые помогли семье Ильи Цымбаларя поставить памятник спортсмену.
«Дмитрий Хохлов отправлен в отставку из «Сочи». К сожалению, в этом есть жизненная правда, хотя человек он хороший. Был, например, одним из тех не очень, увы, многих футболистов из России – наряду с Игорем Ледяховым, Виктором Онопко, Юрием Никифоровым (может, о ком-то не знаю и заранее прошу прощения), – кто дал семье Ильи Цымбаларя деньги на памятник», – написал журналист.
- Цымбаларь умер в 2013 году в 44 года.
- На прошлой неделе в Москве состоялся матч памяти экс-спартаковца.
- В нем легенды «Спартака» победили сборную мира (2:1).