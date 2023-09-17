Список ветеранов футбола, вложивших деньги в памятник Цымбаларю

Обозреватель Игорь Рабинер, комментируя отставку главного тренера «Сочи» Дмитрия Хохлова, перечислил список футбольных ветеранов, которые помогли семье Ильи Цымбаларя поставить памятник спортсмену.

«Дмитрий Хохлов отправлен в отставку из «Сочи». К сожалению, в этом есть жизненная правда, хотя человек он хороший. Был, например, одним из тех не очень, увы, многих футболистов из России – наряду с Игорем Ледяховым, Виктором Онопко, Юрием Никифоровым (может, о ком-то не знаю и заранее прошу прощения), – кто дал семье Ильи Цымбаларя деньги на памятник», – написал журналист.

Цымбаларь умер в 2013 году в 44 года.

На прошлой неделе в Москве состоялся матч памяти экс-спартаковца.

В нем легенды «Спартака» победили сборную мира (2:1).

Лига чемпионов возвращается: следите за главными матчами и выбирайте своих фаворитов с бонусом до 17000₽!