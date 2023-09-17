Победа «Спартака», Роналду подал в суд на «Юве» и другие новости

В Госдуме предложили увеличить финансирование СВО за счет футбольных клубов.
Роналду подал в суд на «Ювентус».
Какую амбициозную задачу на сезон перед «Спартаком» поставил спонсор трансферов – инсайд Егорова.
Бут: «После переезда в РПЛ я долго привыкал пить как мои товарищи по команде».
Зотов – о дедовщине в футболе: «Раньше могли побить в душе».
Зотов: «Почему футболисты не заслужили свою зарплату? Я с 6 лет вставал в 5 утра, у меня не было детства».
Почему Литвинов не попал в основу на матч с «Сочи» – Абаскаль намекнул на вину Карпина.
Навсегда ли Федун уехал из России – ответ его брата Андрея.
Зарема оценила судейство в матче «Спартак» – «Сочи», упомянув «Зенит».
РПЛ. «Спартак» вырвал победу над «Сочи» на 91-й минуте (1:0) и поднялся на 6-е место.