РПЛ – в топ-10 лиг Европы по суммарной стоимости игроков

36% легионеров, меньше чем у остальных(это к тому что у нас много легионеров), но качество оставляет желать лучшего
РПЛ продолжает идти в топ-10 лиг Европы по общей стоимости игроков по версии Transfermarkt. Рейтинг выглядит так.
1. АПЛ – 10,41 миллиарда евро.
2. Примера – 4,66 миллиарда.
3. Серия А – 4,58 миллиарда.
4. Бундеслига – 3,97 миллиарда.
5. Лига 1 – 3,48 миллиарда.
6. Португальская Примейра – 1,26 миллиарда.
7. Турецкая Суперлига – 1,19 миллиарда.
8. Эредивизие – 966,33 миллиона.
9. Бельгийская Жюпиле – 833,95 миллиона.
10. РПЛ – 806,33 миллиона.