РПЛ – в топ-10 лиг Европы по суммарной стоимости игроков

РПЛ продолжает идти в топ-10 лиг Европы по общей стоимости игроков по версии Transfermarkt. Рейтинг выглядит так.

1. АПЛ – 10,41 миллиарда евро.

2. Примера – 4,66 миллиарда.

3. Серия А – 4,58 миллиарда.

4. Бундеслига – 3,97 миллиарда.

5. Лига 1 – 3,48 миллиарда.

6. Португальская Примейра – 1,26 миллиарда.

7. Турецкая Суперлига – 1,19 миллиарда.

8. Эредивизие – 966,33 миллиона.

9. Бельгийская Жюпиле – 833,95 миллиона.

10. РПЛ – 806,33 миллиона.