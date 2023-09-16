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    РПЛ – в топ-10 лиг Европы по суммарной стоимости игроков

    РПЛ продолжает идти в топ-10 лиг Европы по общей стоимости игроков по версии Transfermarkt. Рейтинг выглядит так.

    1. АПЛ – 10,41 миллиарда евро.

    2. Примера – 4,66 миллиарда.

    3. Серия А – 4,58 миллиарда.

    4. Бундеслига – 3,97 миллиарда.

    5. Лига 1 – 3,48 миллиарда.

    6. Португальская Примейра – 1,26 миллиарда.

    7. Турецкая Суперлига – 1,19 миллиарда.

    8. Эредивизие – 966,33 миллиона.

    9. Бельгийская Жюпиле – 833,95 миллиона.

    10. РПЛ – 806,33 миллиона.

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    Источник: Transfermarkt

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    Сегодня, 14:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1224

      qawzsexdr 1 час назад

      36% легионеров, меньше чем у остальных(это к тому что у нас много легионеров), но качество оставляет желать лучшего

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