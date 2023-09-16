Почему российские игроки не едут в Европу – ответ Коромана

Бывший защитник «Динамо», «Ахмата», «Крыльев Советов» Огнен Короман высказался о нежелании россиян менять РПЛ на другие лиги.

«Российский чемпионат в три раза лучше сербского. В России есть деньги, и можно пригласить практически любого игрока. А в Сербии только у «Црвены Звезды» и «Партизана» приличные бюджеты, у остальных команд – маленькие. Это главное отличие.

Русский игрок и в РПЛ получает не меньше, чем в Европе. А то и больше. Поэтому они остаются дома», – сказал серб.