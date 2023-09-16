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    Почему российские игроки не едут в Европу – ответ Коромана

    Бывший защитник «Динамо», «Ахмата», «Крыльев Советов» Огнен Короман высказался о нежелании россиян менять РПЛ на другие лиги.

    «Российский чемпионат в три раза лучше сербского. В России есть деньги, и можно пригласить практически любого игрока. А в Сербии только у «Црвены Звезды» и «Партизана» приличные бюджеты, у остальных команд – маленькие. Это главное отличие.

    Русский игрок и в РПЛ получает не меньше, чем в Европе. А то и больше. Поэтому они остаются дома», – сказал серб.

    • У Коромана в РПЛ 103 матча, 17 голов. 20 ассистов.
    • На родине он выступал за «Црвену Звезду».
    • РПЛ – 10-я лига Европы по суммарной стоимости футболистов (806,33 миллиона).

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +101531

      sv1969 25 минут назад

      А разве Огнен был защитником?

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