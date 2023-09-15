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    • Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Пари НН»: 8 тур РПЛ

    Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Пари НН»: 8 тур РПЛ

    Приводим стартовые составы «Динамо» и «Пари НН» на матч 8-го тура чемпионата России по футболу. Игра пройдет на «ВТБ Арене», начало – в 19:00 по мск.

    Составы на матч:

    «Динамо»: Шунин, Даса, Скопинцев, Смолов, Нгамалe, Маричаль, Чавес, Лепский, Тюкавин, Макаров, Лаксальт

    Главный тренер: Марцел Личка

    «Пари НН»: Нигматуллин, Гоцук, Каккоев, Кухарчук, Трошечкин, Майга, Севикян, Тихий, Карапузов, Калинский, Стоцкий

    Главный тренер: Сергей Юран

    Источник: Бомбардир

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