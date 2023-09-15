Приводим стартовые составы «Динамо» и «Пари НН» на матч 8-го тура чемпионата России по футболу. Игра пройдет на «ВТБ Арене», начало – в 19:00 по мск.

Составы на матч:

«Динамо»: Шунин, Даса, Скопинцев, Смолов, Нгамалe, Маричаль, Чавес, Лепский, Тюкавин, Макаров, Лаксальт

Главный тренер: Марцел Личка

«Пари НН»: Нигматуллин, Гоцук, Каккоев, Кухарчук, Трошечкин, Майга, Севикян, Тихий, Карапузов, Калинский, Стоцкий

Главный тренер: Сергей Юран