Легенды «Спартака» обыграли Сборную мира в матче «Лига Ставок Лига Легенд» со счетом 2:1

9 сентября в рамках «Лига Ставок Лиги Легенд» на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве состоялся матч памяти Илья Цымбаларя. Прямая трансляция игры проходила на МатчТВ, более 10 тысяч болельщиков на трибунах увидели воочию легендарных игроков и тренеров. После матча состоялась церемония награждения, медали участникам матча вручал Заместитель Генерального директора БК «Лига Ставок» – Егоров А.А. Лучшим игрокам матча в составах команд специальные награды вручали болельщики ставшие победителями уникальной акции от БК «Лига Ставок».

На поле вышли любимцы миллионов болельщиков Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Александр Мостовой, Дмитрий Парфенов, Андрей Тихонов, Виктор Онопко, Роман Павлюченко, Александр Самедов, Луиз Робсон и многие другие легенды. Соперниками «красно-белых» стали звезды футбола, в разное время выступавшие в чемпионатах России по футболу. На тренерском мостике красно-белых Олег Романцев, которому помогал Станислав Черчесов. Во главе Сборной мира − Юрий Семин и Массимо Каррера.

Игра было посвящена памяти Ильи Цымбаларя – одного из самых любимых болельщиками футболистов «золотого» «Спартака» 90-х. Он стал шестикратным чемпионом России в составе красно-белых, трижды выиграл Кубок России. Стал лучшим футболистом России 1995 года по результатам опроса еженедельника «Футбол». Илья Цымбаларь ушел из жизни 28 декабря 2013 года.

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