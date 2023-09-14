Радимов раскритиковал сборную России: «Мы будем на уровне Андорры».

Фанат сборной Аргентины каждый день празднует победу на ЧМ – не планирует останавливаться до 2026-го.

Карпин: «Все игроки сборной России получили премию за работу».

«Хочу засунуть член ей в глотку»: Карвахаль домогался до официантки на ЧМ-2018.

Сафонов рассказал, как Галицкий учил вратарей «Краснодара» отбивать пенальти: «Все плевались».

ЦСКА нашел новый клуб Гайчу.

В Госдуме предложили провести матч Россия – КНДР.

Верратти перешел в катарский клуб за 45 миллионов.

В Госдуме отреагировали на призыв Карпина уезжать из РПЛ.

Ветеран ЦСКА призвал привлечь Карпина к ответственности за «предательство родины».

Каррера поставил ультиматум организаторам матча памяти Цымбаларя на почве конфликта с Глушаковым.