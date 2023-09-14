Радимов раскритиковал сборную России: «Мы будем на уровне Андорры».
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Карпин: «Все игроки сборной России получили премию за работу».
«Хочу засунуть член ей в глотку»: Карвахаль домогался до официантки на ЧМ-2018.
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