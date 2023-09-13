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    • Почему российские игроки не едут за рубеж – ответ Мостового

    Почему российские игроки не едут за рубеж – ответ Мостового

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о нежелании современных российских игроков ехать за рубеж.

    «Этот совет я давал еще лет 15 назад, когда еще наши ребята были еще более-менее востребованы. И многие бы уезжали, если бы не было тепличных условий тут, которые искусственно были созданы.

    Мы уезжали, когда Советский Союз развалился, молодыми уезжали в 20-21 год. И поэтому мы играли по 10-15 лет на высоком уровне. Надо уезжать, прогрессировать, но не всех берут, не все могут уехать. Забрали только единицы», – высказался Мостовой.

    • Мостовой больше всего матчей в карьере провел за «Сельту».
    • Так же он дважды брал чемпионат СССР со «Спартаком».
    • Сейчас Мостовой получает тренерскую лицензию.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    13.09.2023 23:52
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