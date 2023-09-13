Почему российские игроки не едут за рубеж – ответ Мостового

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о нежелании современных российских игроков ехать за рубеж.

«Этот совет я давал еще лет 15 назад, когда еще наши ребята были еще более-менее востребованы. И многие бы уезжали, если бы не было тепличных условий тут, которые искусственно были созданы.

Мы уезжали, когда Советский Союз развалился, молодыми уезжали в 20-21 год. И поэтому мы играли по 10-15 лет на высоком уровне. Надо уезжать, прогрессировать, но не всех берут, не все могут уехать. Забрали только единицы», – высказался Мостовой.