«Манчестер Юнайтед» и «Брайтон» сыграют в матче 5-го тура АПЛ.
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- Игра состоится в субботу, 16 сентября.
- Встреча пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».
- Начало – в 17:00 мск.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Брайтон»
- Встречу можно посмотреть на «Бомбардире».
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
Ставки на матч «Манчестер Юнайтед» – «Брайтон»
- победа «Манчестера Юнайтед» – 2.18
- ничья – 3.95
- победа «Брайтона» – 3.10
Источник: Бомбардир