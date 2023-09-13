Россия сыграла вничью с Катаром, Евсеев возглавил новый клуб и другие новости

Сборная России спаслась в игре с Катаром (1:1) на 90-й минуте.

Карпин: «Эта сборная России вышла бы на Евро-2024».

Евсеев возглавил новый клуб – спустя неделю после увольнения из «Факела».

Экс-директор «Спартака» считает, что «Зенит» издевается над РПЛ своими трансферами.

Романцев может вернуться в «Спартак».

Малком в ближайшее время вернется в Петербург.

Акинфеев объяснил, почему просил передать Кукуяну приз лучшему игроку матча ЦСКА – «Зенит».

Эменике назвал самую популярную команду России после «Спартака».

Арустамян раскрыл свою зарплату на «Матч ТВ».

Галактионов рассказал о разговоре с Дзюбой на тему его юмористического шоу.