Поражение сборной России, Погба попался на допинге и другие новости

Семья Аньелли может продать «Ювентус»: известна требуемая сумма

«Спартак» решил не подписывать нового нападающего

Мамаев перевел бывшей жене алименты с выигрыша в шоу «Выжить в Дубае»

Российские судьи впервые с весны 2022 года назначены на официальный международный матч

Погба сдал положительный тест на допинг. Его временно дисквалифицировали

«Локомотив» раскрыл сумму обязательного выкупа Изидора, которую заплатит «Зенит»

Клопп ответил на предложение возглавить сборную Германии

Товарищеский матч. Россия уступила олимпийской сборной Египта (1:2), проиграв впервые за 22 месяца

«Динамо» готово увеличить зарплату Бителло в восемь раз и потратить на его трансфер 13,5 миллиона евро

Отбор Евро-2024. Португалия без Роналду забила 9 голов Люксембургу и установила рекорд