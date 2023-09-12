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Экс-игрок ЦСКА оконфузился на интервью – не смог перевести английское слово
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Экс-игрок ЦСКА оконфузился на интервью – не смог перевести английское слово
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1
11 сентября
23:58
Капитан сборной России извинился за поражение в Египте
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23:50
Эквадорский форвард Кабеса переходит в российский клуб
2
23:34
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23:26
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23:12
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22:56
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1
22:46
«Ювентус» опубликовал заявление в связи с допинг-скандалом Погба
1
22:38
Онопко прокомментировал поражение России от олимпийской сборной Египта
4
22:29
В «Локомотиве» назвали позиции, требующие усиления
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22:15
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22:00
«Кубань» уволила Григоряна с поста главного тренера
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21:49
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21:42
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21:29
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21:18
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Экс-игрок ЦСКА оконфузился на интервью – не смог перевести английское слово
Экс-игрок ЦСКА оконфузился на интервью – не смог перевести английское слово
А
Источник:
«Бомбардир»
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