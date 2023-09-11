Отставка Флика, отстранение Антони и другие новости

Заявка сборной России на повторный матч с Египтом.
Директор «Спартака» сообщил, что Промес получает российский паспорт.
Ветеран ЦСКА: «В СССР Дзюба даже близко к основе не был бы».
Назван лучший тренер РПЛ в июле-августе.
Тимощук заявил, что никогда не пойдет работать в «Спартак».
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Источник: «Бомбардир»