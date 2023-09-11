Отставка Флика, отстранение Антони и другие новости

Заявка сборной России на повторный матч с Египтом.

Директор «Спартака» сообщил, что Промес получает российский паспорт.

Ветеран ЦСКА: «В СССР Дзюба даже близко к основе не был бы».

Назван лучший тренер РПЛ в июле-августе.

Тимощук заявил, что никогда не пойдет работать в «Спартак».

«Зенит» купит тунисского защитника и отдаст его «Факелу».

«МЮ» отстранил Антони – его обвинили в домогательствах и домашнем насилии.

Список игроков сборной России на матч с Катаром.

Флик покинул сборную Германии после пяти матчей без побед, Феллер – и.о.

Депутат Милонов – о Промесе: «Можно скорректировать биографию через что-то хорошее – через СВО, например».