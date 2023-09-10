Стартовые составы на матч Литва – Сербия на матч 6-го тура отбора ЧЕ-2024. Игра начнется в 16:00 по мск.
Стартовые составы команд:
Литва: Гертмонас, Бенета, Гирдвайнис, Ласицкас, Лекиатас, Черных, Сливка, Гинейтис, Вербицкас, Голубицкас, Паулаускас
Главный тренер: Эдгарас Янкаускас
Сербия: Милинкович-Савич, Младенович, Миленкович, Велькович, Живкович, Бабич, Гудель, Тадич, Илич, Милинкович-Савич, Митрович
Главный тренер: Драган Стойкович
Прямую трансляцию матча можно посмотреть на «Бомбардире».
Источник: Бомбардир