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    • Изидор – в «Зените», Неймар превзошел Пеле, «Спартак» победил сборную мира и другие новости

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    Источник: «Бомбардир»

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