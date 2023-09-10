Изидор – в «Зените», Неймар превзошел Пеле, «Спартак» победил сборную мира и другие новости

«Зенит» заплатит 85 миллионов рублей за игрока, которого пытался купить «Локомотив».

Неймар стал лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии: рекорд Пеле побит.

Каррера объяснил доминацию «Зенита» в очных матчах со «Спартаком».

Определен лучший игрок РПЛ в июле и августе.

Эменике назвал самое странное событие за период карьеры в «Спартаке».

ЛГБТ-фанаты готовят акцию протеста в случае игры Хендерсона за сборную Англии.

«Зенит» объявил о переходе Изидора из «Локомотива».

Обращение экс-игрока «Локо» Н'Дойе к Путину.

Зарема – о «Зените»: «Сорока-воровка, тащит всe, что блестит».

«Барселона» намерена купить Хвичу летом.

«Спартак» победил сборную мира в матче памяти Цымбаларя (2:1).