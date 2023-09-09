Мостовой рассказал, что нового узнал на тренерских курсах

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал о ходе обучения на тренерскую лицензию.

– Что сложнее – выходить сейчас на поле или учиться в Академии РФС на тренера?

– Как ни странно, сложнее выходить на поле. У меня много операций было, а там-то что? Сидишь слушаешь и записываешь.

– Но теперь тренеры должны знать и сложные технологии.

– Да какие сложные технологии! Футбол прост, мяч круглый, ворота и поле такого же размера, что и раньше.

– Но тренеры теперь должны уметь работать с компьютером, знать несколько компьютерных программ.

– Я каких слов только не наслушался во время обучения. В жизни таких не слышал.

– Какие это слова?

– «Слепые зоны», квадраты какие-то – 13-й, 15-й... Всю жизнь играл в футбол, ни разу про слепую зону не слышал. Обыграл двоих, ударил в девятку – и пошел.

– Иными словами, вы учитесь там, где могли бы преподавать?

– Нет. Просто говорить – это одно. Ты выйди на поле – и покажи. Это сложнее всего.