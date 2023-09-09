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    Мостовой рассказал, что нового узнал на тренерских курсах

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал о ходе обучения на тренерскую лицензию.

    – Что сложнее – выходить сейчас на поле или учиться в Академии РФС на тренера?

    – Как ни странно, сложнее выходить на поле. У меня много операций было, а там-то что? Сидишь слушаешь и записываешь.

    – Но теперь тренеры должны знать и сложные технологии.

    – Да какие сложные технологии! Футбол прост, мяч круглый, ворота и поле такого же размера, что и раньше.

    – Но тренеры теперь должны уметь работать с компьютером, знать несколько компьютерных программ.

    – Я каких слов только не наслушался во время обучения. В жизни таких не слышал.

    – Какие это слова?

    – «Слепые зоны», квадраты какие-то – 13-й, 15-й... Всю жизнь играл в футбол, ни разу про слепую зону не слышал. Обыграл двоих, ударил в девятку – и пошел.

    – Иными словами, вы учитесь там, где могли бы преподавать?

    – Нет. Просто говорить – это одно. Ты выйди на поле – и покажи. Это сложнее всего.

    • Мостовой дважды выигрывал чемпионат СССР со «Спартаком».
    • Больше всего матчей в карьере спортсмен провел за «Сельту».
    • Сегодня Мостовой сыграл за сборную мира против легенд «Спартака» в матче памяти Ильи Цымбаларя (1:2).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    09.09.2023 23:10
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