Символическая сборная самых дорогих арендованных игроков

Портал Transfermarkt составил символическую сборную из самых дорогих игроков, находящихся в аренде.
Вратарь: Давид Райя («Арсенал»).
Защитники: Жоау Канселу («Барселона»), Тэйлор Харвуд-Беллис («Саутгемптон»), Армель Белла-Кочап (ПСВ), Киран Тирни («Реал Сосьедад»).
Полузащитники: Николо Дзаньоло («Астон Вилла»), Софьян Амрабат («Манчестер Юнайтед»), Хави Симонс («РБ Лейпциг»).
Нападающие: Ансу Фати («Брайтон»), Жоау Феликс («Барселона»), Гонсалу Рамуш («ПСЖ»).
Источник: телеграм-канал Transfermarkt