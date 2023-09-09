Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • Экстренная операция Юрана, новый тренер в «Факеле», матч сборной России не покажут по ТВ и другие новости

    Экстренная операция Юрана, новый тренер в «Факеле», матч сборной России не покажут по ТВ и другие новости

    Шапи перешел в европейский клуб.

    Абаскаль прокомментировал четырехматчевую серию «Спартака» без побед в РПЛ.

    «Факел» объявил нового главного тренера.

    Второй матч России с Египтом не покажут на федеральных каналах: где смотреть?

    Погребняк официально развелся с женой.

    Названа причина экстренной операции Юрана.

    Рубиалесу грозит тюремный срок от 1 до 4 лет за поцелуй футболистки.

    «Пари НН» готов подписать Дзагоева, но при одном условии.

    Стало известно, кто будет тренерами России в повторном матче с Египтом – Карпин не полетит.

    «Барселона» продает траву с «Камп Ноу».

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:19
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 