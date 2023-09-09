Экстренная операция Юрана, новый тренер в «Факеле», матч сборной России не покажут по ТВ и другие новости

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Абаскаль прокомментировал четырехматчевую серию «Спартака» без побед в РПЛ.

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Второй матч России с Египтом не покажут на федеральных каналах: где смотреть?

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