В матче регулярного сезона МЛС «Интер Майами» на своем поле сыграет со «Спортингом КС». Игра пройдет в Форт-Лодердейл, и состоится 10 сентября. Начало встречи запланировано на 02:30 по мск.

«Интер Майами»

Команда Месси, Бускетса и компании идет на 14 месте в Восточной конференции. В активе команды 25 очков, набранные в 25 сыгранных матчах. Разница мячей пока не в пользу коллектива – 27 забитых против 37 пропущенных.

«Спортинг КС»

«Спортинг» в своей конференции провел 27 матчей, в которых набрал 32 очка. Команда идет на 11 месте в турнирной таблице, и довольно много забивает – 36 голов, но и пропускает немало – 37 мячей.

Статистика

«Интер Майами» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей;

в последних 5 играх «Интер Майами» пропускает в среднем 1.40 гола за игру;

в последних 5 играх «Интер Майами» забивает в среднем 1.60 гола за игру;

в последних 5 играх «Спортинг Канзас Сити» пропускает в среднем 1.40 гола за игру;

в последних 5 играх «Спортинг Канзас Сити» забивает в среднем 2.00 гола за игру.

Наш прогноз на игру

«Интер Майами», имея в составе целую россыпь звезд, смотрится фаворитом предстоящей встречи. Наверняка «черно-розовые» подтвердят свой статус в игре со «Спортингом Канзас Сити». Предположим, что победу одержит «Интер», а в матче будет забито не менее двух голов. Наш прогноз – победа «Интера Майами»(2.08), Тотал больше 2.0 (1.28).