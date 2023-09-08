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    • «Интер Майами» – «Спортинг КС»: прогноз на матч МЛС, 10 сентября

    «Интер Майами» – «Спортинг КС»: прогноз на матч МЛС, 10 сентября

    В матче регулярного сезона МЛС «Интер Майами» на своем поле сыграет со «Спортингом КС». Игра пройдет в Форт-Лодердейл, и состоится 10 сентября. Начало встречи запланировано на 02:30 по мск.

    «Интер Майами»

    Команда Месси, Бускетса и компании идет на 14 месте в Восточной конференции. В активе команды 25 очков, набранные в 25 сыгранных матчах. Разница мячей пока не в пользу коллектива – 27 забитых против 37 пропущенных.

    «Спортинг КС»

    «Спортинг» в своей конференции провел 27 матчей, в которых набрал 32 очка. Команда идет на 11 месте в турнирной таблице, и довольно много забивает – 36 голов, но и пропускает немало – 37 мячей.

    Статистика

    • «Интер Майами» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей;
    • в последних 5 играх «Интер Майами» пропускает в среднем 1.40 гола за игру;
    • в последних 5 играх «Интер Майами» забивает в среднем 1.60 гола за игру;
    • в последних 5 играх «Спортинг Канзас Сити» пропускает в среднем 1.40 гола за игру;
    • в последних 5 играх «Спортинг Канзас Сити» забивает в среднем 2.00 гола за игру.

    Наш прогноз на игру

    «Интер Майами», имея в составе целую россыпь звезд, смотрится фаворитом предстоящей встречи. Наверняка «черно-розовые» подтвердят свой статус в игре со «Спортингом Канзас Сити». Предположим, что победу одержит «Интер», а в матче будет забито не менее двух голов. Наш прогноз – победа «Интера Майами»(2.08), Тотал больше 2.0 (1.28).

    Источник: Бомбардир

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    08.09.2023 17:28
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