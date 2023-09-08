Ничья сборной России в Египте, «Зенит» арендует Изидора, Рязанцев завершил карьеру и другие новости

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«Зенит» близок к трансферу Изидора. Это аренда за 1,35 млн евро. Француз говорил, что в России будет играть только за «Локо», но потом сбежал

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