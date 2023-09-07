Дзюбе грозит арест, Игнатову – дисквалификация, список претендентов на «Золотой мяч» и другие новости

У Дзюбы 17 штрафов за нарушение ПДД за последние 2 недели (SHOT).

Появилось фото актера Фоменко в образе Бескова в кино про Черенкова.

В «Спартаке» выбрали лучшего игрока августа.

«Зенит» попал в рейтинг клубов с худшим трансферным балансом за последние 10 лет.

Стало известно, сколько денег потеряли клубы РПЛ из-за отстранения от еврокубков-2023/24.

Игрок «Спартака» проиграл суд агенту: ему грозит дисквалификация на шесть месяцев.

Эрмосо подала заявление на Рубиалеса в прокуратуру из-за скандального поцелуя.

Агент Головина: «Были разговоры по поводу «ПСЖ».

Адвокат заявил, что Дзюбе грозит административный арест до 15 суток.

Все 30 претендентов на «Золотой мяч» – впервые за 19 лет без Роналду.