Кокорин вернулся в «Арис», Евсеева уволили из «Факела», Карпин упрекнул «Локомотив» и другие новости

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Карпин упрекнул «Локомотив» из-за Пиняева.

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Стал известен состав сборной мира на матч памяти Ильи Цымбаларя против «Спартака».