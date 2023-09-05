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    • 9 сентября состоится матч «Лига Ставок Лига Легенд» в честь памяти Ильи Цымбаларя

    9 сентября состоится матч «Лига Ставок Лига Легенд» в честь памяти Ильи Цымбаларя

    На поле выйдут любимицы миллионов болельщиков Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Александр Мостовой, Дмитрий Парфенов, Андрей Тихонов, Виктор Онопко, Роман Павлюченко, Александр Самедов, Луиз Робсон и многие другие легенды. Игра в рамках «Лиги Ставок Лиги Легенд» пройдет 9 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало – в 19:00. Прямая трансляция встречи – в эфире «Матч ТВ».

    Соперниками красно-белых станут звезды футбола, в разное время выступавшие в чемпионатах России по футболу. Место на тренерском мостике «Спартака» займут Олег Романцев и Станислав Черчесов, Сборную мира возглавит кумир спартаковской торсиды Массимо Каррера.

    Игра посвящена памяти Ильи Цымбаларя – одного из самых любимых болельщиками футболистов «золотого» «Спартака» 90-х.

    Билеты можно приобрести на сайте официального билетного партнера РФС Кассир.ру. По специальному промокоду LIGASTAVOK предоставляется скидка 20%.

    Заключите пари на самую большую сумму на матч «Спартак» – Сборная мира и получите: два VIP-билета, возможность наградить лучшего игрока «Спартака» и футболку клуба с автографами участников матча.

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    Источник: Бомбардир

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    05.09.2023 12:34
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