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Сколько денег приносят Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференций УЕФА
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10:43
Судьи УЕФА будут строже относиться к спорам игроков и симуляциям
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5 сентября
10:02
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Сколько денег приносят Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференций УЕФА
1 сентября
09:13
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31 августа
22:20
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20:39
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20:14
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Сегодня состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Начало – в 19:00
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Где смотреть жеребьевку Лиги чемпионов, во сколько трансляция, 31 августа 2023
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Сколько денег приносят Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференций УЕФА
Сколько денег приносят Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференций УЕФА
1
Источник:
Бомбардир
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05.09.2023 10:02
Лига чемпионов
Лига Европы
Европа
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