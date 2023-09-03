Поражение «Спартака», ЦСКА убрал портрет Фернандеса со стадиона и другие новости

«Зенит» предлагал 40 миллионов за форварда «ПСЖ».

Тихонов: «Дзюба – больной человек, этого болвана надо отправить на фронт».

Зарема назвала трансферную ошибку «Спартака».

Кутепов выбрал новую команду: он будет зарабатывать в 60 раз меньше, чем в «Спартаке».

ЦСКА убрал портрет Марио Фернандеса со стены домашнего стадиона.

На матч «Краснодар» – «Спартак» проданы все билеты – такого в городе не было три года.

«Спартак» до закрытия окна намерен избавиться от двух защитников.

Черчесов и Романцев станут тренерами «Спартака» в матче против сборной мира.

«На жопе корячимся»: игрок «Спартака» – во время матча с «Краснодаром».

РПЛ. «Спартак» уступил «Краснодару» (0:2), у москвичей 4 матча без побед.