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    • Поражение «Спартака», ЦСКА убрал портрет Фернандеса со стадиона и другие новости

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.09.2023 10:00
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