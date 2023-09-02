«Спартак» покинули два форварда, новичок ЦСКА, жеребьевка еврокубков и другие новости

Игрок «Балтики»: «Клаудиньо говорил мне всякие грязные вещи на своeм языке – я ответил».

Суперкомпьютер назвал фаворита Лиги чемпионов.

Сборная России проведет тренировку на плавучем доке в Мурманской области.

«Из спортивного канала сделали политическое шоу»: Кожевников разнес «Матч ТВ» за показ РПЛ вместо хоккея.

Итоги жеребьевки группового этапа Лиги Европы-2023/24.

Итоги жеребьевки группового этапа Лиги конференций-2023/24.

Раскрыта зарплата Сафонова в «Краснодаре».

Матч «Сочи» – «Спартак» будет перенесен.

В Мексике игрок засунул пальцы между ягодиц соперника и был удален после просмотра VAR.

Николсон ушел из «Спартака» в аренду.

ЦСКА купил бразильского латераля Келлвена.

«Спартак» объявил об уходе форварда в «Эспаньол».