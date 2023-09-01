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    • Войди в тройку лидеров Марафона! Призовой фонд – 4 млн рублей

    Войди в тройку лидеров Марафона! Призовой фонд – 4 млн рублей

    Букмекерская контора «Марафон» представляет новую акцию для любителей заключать пари разных типов. Призовой фонд – 4 миллиона рублей!

    Условия акции просты!

    • Пополните счет на сумму от 1500₽, используя промокод INTOP3;

    • Заключайте предматчевые, live или экспресс пари.

    По итогам недели по каждому из трех типов пари будет своя турнирная таблица на основе суммы выигрыша. Тройка лидеров каждой таблицы получит бесплатные пари 30 000 ₽, 20 000 ₽ и 10 000 ₽, а места с 4-го по 10-е – по 5000 ₽.

    И не пропустите розыгрыш 29 сентября, в котором среди всех участников акции будет распределено 476 призов, в том числе денежные средства на суммы 300 000 ₽, 200 000 ₽ и 100 000 ₽.

    Полные условия акции по ссылке

    Желаем удачи!

    Источник: Бомбардир

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    01.09.2023 21:10
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