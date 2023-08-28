Новички «Динамо», Смольников завершил карьеру, Шапи уедет в Европу и другие новости

Экс-тренер «Зенита» возглавил сборную Саудовской Аравии.

Матч с «Ньюкаслом» станет последним для Салаха за «Ливерпуль» (KSA Sport).

Хусаинов объяснил, что было не так с судейством матча «Спартак» – «Ахмат».

Смольников завершил карьеру.

Шапи нашел себе новый клуб в Европе.

Комитет по этике рассмотрит оскорбление Слуцким журналиста.

«Динамо» представило Карраскаля и Чавеса.

Литвинов – в списке клуба Серии А.

«Вызывайте ментов»: игрок ударил лежачего кулаком по лицу в матче Медиалиги.

Зритель на матче «Сочи» – «Локо» лег спать.