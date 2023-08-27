Мостовой провел тренировку для башкирских детей

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой накануне работал в башкирском Салавате. Там он провел тренировку для детей – по случаю дня города.

«Сегодня для нескольких десятков салаватских юных спортсменов и спортсменок запомнится на долго. К ним своими секретами приехали поделиться выдающиеся российские спортсмены. Первым марафон мастер-классов открыл Тагир Хайбулаев, Олимпийский чемпион по дзюдо.

Эстафету подхватили футболисты Александр Мостовой и Евгений Алдонин, которые провели тренировку и организовали товарищескую игру между своими подопечными. Кстати, они с удовольствием и сами в качестве играющих тренеров приняли участие в игре», – сообщили в Салавате.