Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?

    Мостовой провел тренировку для башкирских детей

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой накануне работал в башкирском Салавате. Там он провел тренировку для детей – по случаю дня города.

    «Сегодня для нескольких десятков салаватских юных спортсменов и спортсменок запомнится на долго. К ним своими секретами приехали поделиться выдающиеся российские спортсмены. Первым марафон мастер-классов открыл Тагир Хайбулаев, Олимпийский чемпион по дзюдо.

    Эстафету подхватили футболисты Александр Мостовой и Евгений Алдонин, которые провели тренировку и организовали товарищескую игру между своими подопечными. Кстати, они с удовольствием и сами в качестве играющих тренеров приняли участие в игре», – сообщили в Салавате.

    • Больше всего матчей в карьере Мостовой провел за «Сельту» (1996-2004 годы).
    • За сборную страны он провел 65 матчей, забил 13 голов.
    • За «Спартак» у Мостового 106 игр в чемпионате и 34 гола.

    Новости по теме
    Мостовой ответил, считает ли себя великим 7
    Мостовой одним словом описал процесс обучения на тренерскую лицензию 3
    «С русскими могли поступать как хотели»: Мостовой рассказал о конфликте с президентом «Страсбура» 1
    Источник: сообщество администрации Салавата в VK

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:14
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2624

      моэм 38 минут назад

      Невероятно , Мостовой сделал какое то дело , более того , доброе ....оказывается этот хейтер ещё не потерял человеческого лица и может быть хоть чем то полезен для приличного общества .

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 