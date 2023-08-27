Мостовой провел тренировку для башкирских детей

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой накануне работал в башкирском Салавате. Там он провел тренировку для детей – по случаю дня города.
«Сегодня для нескольких десятков салаватских юных спортсменов и спортсменок запомнится на долго. К ним своими секретами приехали поделиться выдающиеся российские спортсмены. Первым марафон мастер-классов открыл Тагир Хайбулаев, Олимпийский чемпион по дзюдо.
Эстафету подхватили футболисты Александр Мостовой и Евгений Алдонин, которые провели тренировку и организовали товарищескую игру между своими подопечными. Кстати, они с удовольствием и сами в качестве играющих тренеров приняли участие в игре», – сообщили в Салавате.
- Больше всего матчей в карьере Мостовой провел за «Сельту» (1996-2004 годы).
- За сборную страны он провел 65 матчей, забил 13 голов.
- За «Спартак» у Мостового 106 игр в чемпионате и 34 гола.
Источник: сообщество администрации Салавата в VK