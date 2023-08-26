Мостовой ответил, считает ли себя великим

Бывший футболист сборной СССР Александр Мостовой считает себя легендарным.

– Считаете себя великим футболистом по российским меркам?

– Не только по российским. Я еще в СССР много лет играл. Один из немногих, кто дважды выиграл чемпионат СССР. Становился одним из лучших футболистов СССР. Не просто так. Вхожу в список легенд, да.

– Вы входите в топ-10 советских и российских футболистов?

– Однозначно да. Конечно.