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    Мостовой ответил, считает ли себя великим

    Бывший футболист сборной СССР Александр Мостовой считает себя легендарным.

    – Считаете себя великим футболистом по российским меркам?

    – Не только по российским. Я еще в СССР много лет играл. Один из немногих, кто дважды выиграл чемпионат СССР. Становился одним из лучших футболистов СССР. Не просто так. Вхожу в список легенд, да.

    – Вы входите в топ-10 советских и российских футболистов?

    – Однозначно да. Конечно.

    • Больше всего матчей в карьере Мостовой провел за «Сельту» (1996-2004 годы).
    • За сборную страны он провел 65 матчей, забил 13 голов.
    • За «Спартак» у Мостового 106 игр в чемпионате и 34 гола.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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