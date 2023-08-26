Мостовой ответил, считает ли себя великим

Бывший футболист сборной СССР Александр Мостовой считает себя легендарным.
– Считаете себя великим футболистом по российским меркам?
– Не только по российским. Я еще в СССР много лет играл. Один из немногих, кто дважды выиграл чемпионат СССР. Становился одним из лучших футболистов СССР. Не просто так. Вхожу в список легенд, да.
– Вы входите в топ-10 советских и российских футболистов?
– Однозначно да. Конечно.
- Больше всего матчей в карьере Мостовой провел за «Сельту» (1996-2004 годы).
- За сборную страны он провел 65 матчей, забил 13 голов.
- За «Спартак» у Мостового 106 игр в чемпионате и 34 гола.
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»