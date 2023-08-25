Мостовой одним словом описал процесс обучения на тренерскую лицензию

Экс-спартаковец Александр Мостовой признался, что ему «тяжеловато» учиться на тренера.
– Как обучение? Тяжеловато. Первая часть обучения только началась. Ничего нового я не увидел и не увижу.
Все, чем занимался свою жизнь видел и слышал. Но это программа приходится сидеть и слушать.
– Сколько будет длится первая часть обучения?
– Сказали от 12 до 14 месяцев.
– Вы работали с детьми, судя по фотографиям РФС?
– Нет. У нас будут фазы, которые длятся примерно месяц. Там будут, по-моему, 15-летние ребята и будем выполнять задание, которые пишут.
- Единственный тренерский опыт Мостового – работа в медийной команде «AMC Fight Nights».
- Он подал документы для обучения 12 мая. Занятия начались 21 августа.
- Вместе с Мостовым в группе также обучаются экс-игроки сборной России Андрей Аршавин, Владимир Быстров, Динияр Билялетдинов, Вячеслав Малафеев и Роман Павлюченко.
Источник: «РБ Спорт»