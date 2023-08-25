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    • Мостовой одним словом описал процесс обучения на тренерскую лицензию

    Мостовой одним словом описал процесс обучения на тренерскую лицензию

    Экс-спартаковец Александр Мостовой признался, что ему «тяжеловато» учиться на тренера.

    Как обучение? Тяжеловато. Первая часть обучения только началась. Ничего нового я не увидел и не увижу.

    Все, чем занимался свою жизнь видел и слышал. Но это программа приходится сидеть и слушать.

    – Сколько будет длится первая часть обучения?

    – Сказали от 12 до 14 месяцев.

    – Вы работали с детьми, судя по фотографиям РФС?

    – Нет. У нас будут фазы, которые длятся примерно месяц. Там будут, по-моему, 15-летние ребята и будем выполнять задание, которые пишут.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 15:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +68820

      portero 6 минут назад

      Главный тренер это манагер, которому нужно набрать рабочмх лошадок и пробить хороший контракт для своей команды!!!!

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    • ...
      Рейтинг: +68820

      portero 9 минут назад

      Они хотят получить контракт после обучения и урвать деньжат!!! Большинство именно по этому пошли обучаются!!!!

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