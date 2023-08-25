Мостовой одним словом описал процесс обучения на тренерскую лицензию

Экс-спартаковец Александр Мостовой признался, что ему «тяжеловато» учиться на тренера.

– Как обучение? Тяжеловато. Первая часть обучения только началась. Ничего нового я не увидел и не увижу.

Все, чем занимался свою жизнь видел и слышал. Но это программа приходится сидеть и слушать.

– Сколько будет длится первая часть обучения?

– Сказали от 12 до 14 месяцев.

– Вы работали с детьми, судя по фотографиям РФС?

– Нет. У нас будут фазы, которые длятся примерно месяц. Там будут, по-моему, 15-летние ребята и будем выполнять задание, которые пишут.