Мостовому исполнилось 55 лет: он рассказал, на какой возраст себя ощущает

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал процесс получения тренерской лицензии.
- 22 августа Мостовому исполнилось 55 лет.
– Александр, как отпразднуете полуюбилей?
– Если честно, то никак. Я скромно отношусь к таким праздникам. В первый и последний раз день рождения справлял, кажется, когда мне было лет 13-14. А так – по желанию, по настроению.
– И даже гостей не приглашали?
– Нет, никогда у меня этого не было.
– На какой возраст ощущаете себя?
– Лет на 45. Не больше.
Источник: Rusfootball