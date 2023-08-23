Мостовому исполнилось 55 лет: он рассказал, на какой возраст себя ощущает

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал процесс получения тренерской лицензии.

22 августа Мостовому исполнилось 55 лет.

– Александр, как отпразднуете полуюбилей?

– Если честно, то никак. Я скромно отношусь к таким праздникам. В первый и последний раз день рождения справлял, кажется, когда мне было лет 13-14. А так – по желанию, по настроению.

– И даже гостей не приглашали?

– Нет, никогда у меня этого не было.

– А сегодняшний день как проведете?

–Ну, сейчас нахожусь на обучении на тренерскую лицензию. Иду на обед. Ну, вечером, возможно, бокал шампанского выпью, и все. Это, может быть, в юности и молодости что-то отмечаешь. Но у меня изначально этого не было, потому что все время футбол. В общем, я спокойно к этому отношусь.

– Как проходит обучение?

– Вроде нормально. Второй день. А что здесь в принципе нового? Ворота те же, мяч тот же, круглый. В футболе в принципе все открытия уже давно сделали.

– На какой возраст ощущаете себя?

– Лет на 45. Не больше.