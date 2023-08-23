Мостовому исполнилось 55 лет: он рассказал, на какой возраст себя ощущает

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал процесс получения тренерской лицензии.

22 августа Мостовому исполнилось 55 лет.

– Александр, как отпразднуете полуюбилей?

– Если честно, то никак. Я скромно отношусь к таким праздникам. В первый и последний раз день рождения справлял, кажется, когда мне было лет 13-14. А так – по желанию, по настроению.

– И даже гостей не приглашали?

– Нет, никогда у меня этого не было.

– На какой возраст ощущаете себя?

– Лет на 45. Не больше.