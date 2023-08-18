Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    3 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    • Главная
    • Новости
    • Красно-черная форма «Спартака», наставник Захаряна в «Сосьедаде», сборную Англии может возглавить женщина и другие новости

    Красно-черная форма «Спартака», наставник Захаряна в «Сосьедаде», сборную Англии может возглавить женщина и другие новости

    «Спартак» представил красно-черный комплект формы: это отсылка к исторической победе

    Мбаппе рассказал своему окружению, когда перейдет в «Реал»

    ЦСКА может купить игрока юношеской сборной Молдавии

    Слуцкий: «Не жалею о фразе про «19-летнего дебила». Без меня и Дзюбы все каналы закроются»

    УЕФА объявил тройку номинантов на приз лучшему игроку и тренеру сезона-2022/23

    Стало известно, сколько заработал агент Захаряна на переходе из «Динамо» в «Сосьедад». В Испании полузащитника будет курировать чемпион мира-2010

    Изидор близок к переходу из «Локомотива» в «Марсель»: известна сумма трансфера

    Сборную Англии вместо Саутгейта может возглавить женщина

    Агент Гурцкая анонсировал вторую тренерскую отставку в новом сезоне РПЛ

    «Ахмат» близок к назначению нового главного тренера

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:37
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 