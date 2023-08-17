Камил Гаджиев угадывает факты про Хабиба, Махачева, Конора в OnlyFacts с Марией Орзул

OnlyFacts – шоу, в котором амбассадор БК «Лига Ставок» Мария Орзул выясняет, насколько хорошо звездные гости разбираются в фактах об известных спортсменах.

Гостем выпуска стал президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев. Впервые в истории шоу факты касались знаменитых бойцов, таких как Хабиб, Макгрегор, Емельяненко, Чимаев, Махачев, Волкановски, Фергюсон, Тайсон, Али, Минеев и Исмаилов.

Из этого выпуска вы узнаете много крутых историй. Например, о том, как одному спортсмену-безбилетнику пришлось лететь в кабине пилота, другой боец в детстве тайком ел на чужих свадьбах, а еще одной звезде пришлось сменить место жительства из-за драки.

Полный выпуск по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=dBjRRSaNGOQ&feature=youtu.be