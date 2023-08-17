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Сексуальная бразильская красотка – она простила Неймару измену и ждет от него ребенка
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Захарян рискует остаться в «Динамо», КДК наказал Дзюбу, «Сити» выиграл Суперкубок УЕФА и другие новости
07:30
Холанд ни разу не забил в пяти финалах за «Манчестер Сити»
02:50
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Сексуальная бразильская красотка – она простила Неймару измену и ждет от него ребенка
02:25
«МЮ» вернет в состав игрока, которого обвиняли в изнасиловании
01:35
«Манчестер Сити» повторил рекорд «Зенита»
6
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Все новости
16 августа
22:50
Текст
Неймар мечтал о «Золотом мяче», а теперь уезжает в клуб Малкома в Саудовской Аравии. Его зарплата – безумие
29
21:50
Победитель чемпионата Саудовской Аравии может получить путевку в ЛЧ
15
11:46
«Аль-Наср» близок к подписанию действующего победителя ЛЧ
2
09:18
Алисон может перейти из «Ливерпуля» в «Аль-Наср»
00:59
За Неймара заплатили больше всего денег в истории футбола
00:55
Президент «ПСЖ» трогательно попрощался с Неймаром
00:22
Неймар объяснил, почему перешел в «Аль-Хиляль»
3
15 августа
22:15
Фабрицио Романо раскрыл максимальную зарплату Неймара в Саудовской Аравии
20:54
Тюкавин отказал клубу из Саудовской Аравии – известна причина
11
20:26
«ПСЖ» отреагировал на уход Неймара
2
19:37
Фото
⚡️ Неймар – игрок «Аль-Хиляля»
18
18:28
«Аль-Хиляль» нацелился на еще одного звездного игрока после подписания Неймара
6
13:58
Манчини рассказал, есть ли у него предложения из Саудовской Аравии
13:44
Видео
Фанат «Аль-Иттихада» подарил Фабиньо часы Rolex за 9 миллионов рублей: он сразу же уронил их
5
07:59
Неймар разработал план по возвращению в «Барселону»
2
07:46
Манчини назвал виновного в уходе из сборной Италии
3
00:45
Стало известно, сколько Неймар заработает в «Аль-Хиляле»
2
00:17
У Неймара в Саудовской Аравии будет самолет и особняк с прислугой
6
14 августа
23:17
Гол Мане не спас «Аль-Наср» от поражения от «Аль-Иттифака» Джеррарда
23:08
Трансфер Неймара в «Аль-Хиляль» оформлен (Фабрицио Романо)
1
19:58
У Малкома хет-трик в дебютном матче чемпионата Саудовской Аравии
37
19:47
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Роналду и Джорджина закатили домашнюю вечеринку по случаю трофея
1
18:47
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Малком забил за «Аль-Хиляль» в дебютном матче чемпионата Саудовской Аравии
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14:58
Неймар будет зарабатывать в «Аль-Хиляле» в шесть раз больше, чем в «ПСЖ»
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Сексуальная бразильская красотка – она простила Неймару измену и ждет от него ребенка
Сексуальная бразильская красотка – она простила Неймару измену и ждет от него ребенка
А
Источник:
«Бомбардир»
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Сегодня, 02:50
Саудовская Аравия. Премьер-лига
Красивый футбол
Аль-Хиляль
Неймар
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