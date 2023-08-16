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  • Неймар перешел в «Аль-Хиляль», первая отставка тренера в РПЛ, ультиматум Рахимову и другие новости

Неймар перешел в «Аль-Хиляль», первая отставка тренера в РПЛ, ультиматум Рахимову и другие новости

16 августа 2023, 10:00

Неймар – игрок «Аль-Хиляля». Раскрыта его зарплата в Саудовской Аравии.

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Источник: «Бомбардир»
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