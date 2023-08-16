Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    3 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    • Главная
    • Новости
    • Неймар перешел в «Аль-Хиляль», первая отставка тренера в РПЛ, ультиматум Рахимову и другие новости

    Неймар перешел в «Аль-Хиляль», первая отставка тренера в РПЛ, ультиматум Рахимову и другие новости

    Неймар – игрок «Аль-Хиляля». Раскрыта его зарплата в Саудовской Аравии.

    Черчесов ответил на предложение «Ахмата». Клуб уволил Ташуева.

    Мусаеву предложили возглавить «Ахмат»: экс-тренер «Краснодара» дал ответ.

    Агент Кейта назвал клуб, в котором игрок «Спартака» проведет сезон.

    Акинфеев назвал своего кумира среди вратарей.

    «Рубин» поставил ультиматум Рахимову.

    18-я сборная в рейтинге ФИФА заявила о готовности сыграть против России.

    «19-летний дебил задает идиотские вопросы»: Слуцкий поддержал Дзюбу в конфликте с журналистом.

    Журавель разнес Слуцкого за фразу «19-летний дебил» в адрес журналиста.

    Гурцкая назвал провалом «Динамо» трансфер Захаряна в «Сосьедад».

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:27
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 