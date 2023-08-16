Неймар перешел в «Аль-Хиляль», первая отставка тренера в РПЛ, ультиматум Рахимову и другие новости

Неймар – игрок «Аль-Хиляля». Раскрыта его зарплата в Саудовской Аравии.
Черчесов ответил на предложение «Ахмата». Клуб уволил Ташуева.
Мусаеву предложили возглавить «Ахмат»: экс-тренер «Краснодара» дал ответ.
Агент Кейта назвал клуб, в котором игрок «Спартака» проведет сезон.
Акинфеев назвал своего кумира среди вратарей.
«Рубин» поставил ультиматум Рахимову.
18-я сборная в рейтинге ФИФА заявила о готовности сыграть против России.
«19-летний дебил задает идиотские вопросы»: Слуцкий поддержал Дзюбу в конфликте с журналистом.
Журавель разнес Слуцкого за фразу «19-летний дебил» в адрес журналиста.
Гурцкая назвал провалом «Динамо» трансфер Захаряна в «Сосьедад».
Источник: «Бомбардир»