Мостовой назвал точную дату начала обучения на тренерскую лицензию

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой вскоре приступит к обучению на тренерскую лицензию.
– 21 августа мы встречаемся. Там все начинается.
– Вас зачислили на учебу, все хорошо?
– Конечно, зачислили. Я голов забил больше, чем многие клубы.
- Мостовой по итогу должен получить тренерскую лицензию УЕФА.
- Вместе с Мостовым в группе также будут обучаться экс-игроки сборной России Андрей Аршавин, Владимир Быстров, Динияр Билялетдинов, Вячеслав Малафеев и Роман Павлюченко.
- Мостовой больше всего матчей в карьере провел за «Сельту».
Источник: «РБ Спорт»