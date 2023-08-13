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    • Мостовой назвал точную дату начала обучения на тренерскую лицензию

    Мостовой назвал точную дату начала обучения на тренерскую лицензию

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой вскоре приступит к обучению на тренерскую лицензию.

    – 21 августа мы встречаемся. Там все начинается.

    – Вас зачислили на учебу, все хорошо?

    – Конечно, зачислили. Я голов забил больше, чем многие клубы.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 17:02
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +102299

      zigbert 8 минут назад

      Может теперь закончит заниматься болтологией.

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      Рейтинг: +2584

      моэм 4 часа назад

      Интересно эта дата совпадает с уже давно назначенной датой начала учебного года данного учебного заведения ?....или Мостовой идёт вне конкурса , и вообще будет ходить "когда хочу " .

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