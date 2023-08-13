Мостовой назвал точную дату начала обучения на тренерскую лицензию

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой вскоре приступит к обучению на тренерскую лицензию.

– 21 августа мы встречаемся. Там все начинается.

– Вас зачислили на учебу, все хорошо?

– Конечно, зачислили. Я голов забил больше, чем многие клубы.