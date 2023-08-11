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«Спартак» в одной победе от исторического старта в РПЛ. Используйте бонус в 17000₽ в матче против «Урала»!
Главные новости
22:23
«Реал» и «Челси» договорились о переходе Кепы
21:58
РПЛ. «Ростов» разгромил «Рубин» (3:0) и поднялся на пятое место
11
21:43
Стало известно наказание, которое Дзюба может понести за угрозы журналисту
2
21:35
«Спартак» хочет расстаться с тремя игроками – Зобнин в их числе
8
21:25
Губерниев отреагировал на угрозы Дзюбы в адрес журналиста
10
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Все новости
21:00
Роналду увезли на электрокаре после травмы с «Аль-Хилялем»
2
20:55
Дубль Роналду принес «Аль-Насру» победу над «Аль-Хилялем» в финале Кубка арабских чемпионов, Малком сделал дубль
9
20:37
Зобнин может уйти из «Спартака»
9
20:25
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Кейн может дебютировать за «Баварию» уже сегодня. Воспользуйтесь бонусом в 17000₽ и сделайте ставку без риска!
20:00
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19:50
Только 2 футболиста в истории поиграли в 6 топ-лигах Европы
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19:36
В «Локомотиве» отреагировали на поведение Дзюбы, угрожавшего журналисту
8
19:28
РПЛ. «Краснодар» победил «Оренбург» (2:0) благодаря дублю Сперцяна и вышел на 1-е место
17
19:07
«Ростов» – «Рубин»: стартовые составы на 4-й тур РПЛ
18:56
Зарема назвала четырех российских футболистов, способных заиграть в Европе
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18:46
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«Тоттенхэм» назначил нового капитана после ухода Льориса и Кейна
18:34
«Спартак» готов продать Бальде
15
18:26
Во Франции рассказали, где Мбаппе будет следить за матчем «ПСЖ» – «Лорьян»
1
18:13
Галактионов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Крыльями Советов»
17:55
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«Я тебе телефон в одно место засуну»: Дзюба угрожал журналисту после матча с «Крыльями»
35
17:46
«Спартак» отказался от защитника «Браги»
11
17:35
Дембеле тепло попрощался с «Барселоной»
1
17:23
У Захаряна есть разногласия с «Реал Сосьедадом» по поводу условий контракта
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17:07
АПЛ. «Арсенал» стартовал с домашней победы над «Ноттингем Форест» (2:1)
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16:59
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Обзор матча «Локомотив» – «Крылья Советов»: голы и лучшие моменты (видео)
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«Спартак» в одной победе от исторического старта в РПЛ. Используйте бонус в 17000₽ в матче против «Урала»!
Режим предпросмотра
«Спартак» в одной победе от исторического старта в РПЛ. Используйте бонус в 17000₽ в матче против «Урала»!
1
Источник:
«Бомбардир»
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11.08.2023 16:57
Россия. Премьер-лига
Россия
Спартак
Урал
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