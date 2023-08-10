«Аякс» переключился на Захаряна, у Дзюбы проблемы со здоровьем и другие новости

Мантуан: «Как бы «Спартак» ни усиливался, «Зенит» все равно победит».

«Аякс» переключился на Захаряна после срыва Сперцяна.

У Дзюбы проблемы со здоровьем.

«Зенит» начал переговоры по трансферу игрока сборной Италии.

Барриос сыграет со «Спартаком»: его дисквалифицировали на один матч за грубый фол на Макарове.

«Пари НН» поставил ультиматум перед Юраном.

Хусаинов – о дисквалификации Барриоса: «В регламенте написано минимум три игры, а решение – один матч».

Заболотный не забил «Факелу» в пустые из вратарской.

Фонбет Кубок России. ЦСКА уступил дома «Факелу» (0:2).

«Аль-Ахли» купил полузащитника «Барселоны».