Триллер «Спартака» и «Пари НН», гигантское предложение Неймару и другие новости

«Спартак» победил «Пари НН» (5:4) в Кубке, уступая к 81-й минуте.

Макаров прошел медобследование: известно, какая дисквалификация грозит Барриосу.

«Спартак» хочет купить второго бомбардира в истории сборной Камеруна.

Карпин прокомментировал поражение «Ростова» от «Урала».

Неймар может вернуться в «Барселону» только при одном условии.

Стали известны результаты вскрытия тела Мандрыкина.

В «Локомотиве» определились с ценой на Пиняева.

«ПСЖ» установил минимальную цену на Неймара.

«МЮ» показал новую форму: на месте эмблемы изображен дьявол.

Неймар получил безумное предложение из Саудовской Аравии: ему дают 400 миллионов.