«Если что аптека за углом»: Губерниев ответил на критику комментаторов «Матч ТВ»

Дмитрий Губерниев отреагировал на слова экс-футболиста «Зенита» Алексея Стрепетова.

Стрепетов раскритиковал комментаторов «Матч ТВ» за излишнюю эмоциональность в прямом эфире.

По его мнению, комментаторы симпатизируют соперникам «Зенита» и не скрывают этого.

– Мне кажется, что свои собственные комплексы не надо выносить на суд общественности. «Зенит» всегда был серьeзным раздражителем для любой команды. Поэтому, если забивают «Зениту», в Санкт-Петербурге люди огорчаются, но по всей стране они могут интенсивно радоваться.

Потому что «Зенит» – это флагман, и многим чемпионство его надоело. Никакого криминала я не вижу. Если кого-то что-то не устраивает, то можно сделать потише, выключить телевизор, а если это не поможет, то аптека за углом.

– Насколько критично, если комментатор в матче поддерживает одну из команд? Если их двое, то мне кажется, это даже интереснее.

– Наши комментаторы хорошо делают свою работу. Существует опасность, когда придeт искусственный интеллект, комментаторы могут стать ненужными. Но мне кажется, что именно отношение человека к происходящему предопределяет эмпатию.

На «Матч ТВ» все комментаторы прекрасные. Футбольные – все гениальные, а что касается биатлона, лыж и плавания, то здесь комментаторы просто хорошие.

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