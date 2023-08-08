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  • «Если что аптека за углом»: Губерниев ответил на критику комментаторов «Матч ТВ»

«Если что аптека за углом»: Губерниев ответил на критику комментаторов «Матч ТВ»

8 августа 2023, 15:49
5

Дмитрий Губерниев отреагировал на слова экс-футболиста «Зенита» Алексея Стрепетова.

  • Стрепетов раскритиковал комментаторов «Матч ТВ» за излишнюю эмоциональность в прямом эфире.
  • По его мнению, комментаторы симпатизируют соперникам «Зенита» и не скрывают этого.

– Мне кажется, что свои собственные комплексы не надо выносить на суд общественности. «Зенит» всегда был серьeзным раздражителем для любой команды. Поэтому, если забивают «Зениту», в Санкт-Петербурге люди огорчаются, но по всей стране они могут интенсивно радоваться.

Потому что «Зенит» – это флагман, и многим чемпионство его надоело. Никакого криминала я не вижу. Если кого-то что-то не устраивает, то можно сделать потише, выключить телевизор, а если это не поможет, то аптека за углом.

– Насколько критично, если комментатор в матче поддерживает одну из команд? Если их двое, то мне кажется, это даже интереснее.

– Наши комментаторы хорошо делают свою работу. Существует опасность, когда придeт искусственный интеллект, комментаторы могут стать ненужными. Но мне кажется, что именно отношение человека к происходящему предопределяет эмпатию.

На «Матч ТВ» все комментаторы прекрасные. Футбольные – все гениальные, а что касается биатлона, лыж и плавания, то здесь комментаторы просто хорошие.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Губерниев Дмитрий
Комментарии (5)
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Александр.Т.
1691500875
Если там продают беруши то аптека и в правду поможет))
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evgevg13
1691503944
Шиза продолжает себя и шестёрок восхвалять
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НикКин
1691505552
Как только появится интершум комментаторов отключать почти все слушатели любых видов спорта потому что вас слушать противно и крики в студии это явно не комментарии
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Sky Spartak
1691520643
Если тебя убрать, то да... хорошие ...
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Aндрей-кадулин-google
1691561349
Как задрал этот губерниев,начистил бы ему кто морду
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