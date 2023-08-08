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    • «Если что аптека за углом»: Губерниев ответил на критику комментаторов «Матч ТВ»

    «Если что аптека за углом»: Губерниев ответил на критику комментаторов «Матч ТВ»

    Дмитрий Губерниев отреагировал на слова экс-футболиста «Зенита» Алексея Стрепетова.

    • Стрепетов раскритиковал комментаторов «Матч ТВ» за излишнюю эмоциональность в прямом эфире.
    • По его мнению, комментаторы симпатизируют соперникам «Зенита» и не скрывают этого.

    – Мне кажется, что свои собственные комплексы не надо выносить на суд общественности. «Зенит» всегда был серьeзным раздражителем для любой команды. Поэтому, если забивают «Зениту», в Санкт-Петербурге люди огорчаются, но по всей стране они могут интенсивно радоваться.

    Потому что «Зенит» – это флагман, и многим чемпионство его надоело. Никакого криминала я не вижу. Если кого-то что-то не устраивает, то можно сделать потише, выключить телевизор, а если это не поможет, то аптека за углом.

    – Насколько критично, если комментатор в матче поддерживает одну из команд? Если их двое, то мне кажется, это даже интереснее.

    – Наши комментаторы хорошо делают свою работу. Существует опасность, когда придeт искусственный интеллект, комментаторы могут стать ненужными. Но мне кажется, что именно отношение человека к происходящему предопределяет эмпатию.

    На «Матч ТВ» все комментаторы прекрасные. Футбольные – все гениальные, а что касается биатлона, лыж и плавания, то здесь комментаторы просто хорошие.

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    Источник: Metaratings

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    08.08.2023 15:49
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +11

      Aндрей-кадулин-google 9 августа, 09:09

      Как задрал этот губерниев,начистил бы ему кто морду

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1355

      Sky Spartak 8 августа, 21:50

      Если тебя убрать, то да... хорошие ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +637

      НикКин 8 августа, 17:39

      Как только появится интершум комментаторов отключать почти все слушатели любых видов спорта потому что вас слушать противно и крики в студии это явно не комментарии

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2202

      evgevg13 8 августа, 17:12

      Шиза продолжает себя и шестёрок восхвалять

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +262

      Александр.Т. 8 августа, 16:21

      Если там продают беруши то аптека и в правду поможет))

      0
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      Рейтинг: +5691

      fakeid 8 августа, 15:54

      лыжу бы сперва из своей жoпы, метко подстреленной бьорндаленом, достал.

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