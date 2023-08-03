Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Отец юной фигуристки Лебедевой ответил на обвинения в жестокости в адрес дочери

    Отец юной фигуристки Лебедевой ответил на обвинения в жестокости в адрес дочери

    Михаил Лебедев, отец восьмилетней фигуристки Мирославы Лебедевой, прокомментировал опубликованное видео, где он бросает дочь на пол, потом поднимает за куртку и говорит, что «актерское мастерство надо на льду показывать, а не здесь».

    «Этому видео как минимум месяцев семь. Всей ситуации я не помню.

    Да, на видео мы. Как это могло быть? Мы держали одну и ту же сумку во время какого-то спора, тянули ее друг к другу, у Миры руки с этой сумки сорвались, и она упала. Я поднял ее за куртку, и мы пошли.

    Был повышенный тон, строгость. Мирослава пыталась показать свое «я». Небольшой спор. Никакой агрессии, никаких швырков, пинков и так далее», – сказал Лебедев.

    Источник: RT

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.08.2023 11:54
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 