Отец юной фигуристки Лебедевой ответил на обвинения в жестокости в адрес дочери

Михаил Лебедев, отец восьмилетней фигуристки Мирославы Лебедевой, прокомментировал опубликованное видео, где он бросает дочь на пол, потом поднимает за куртку и говорит, что «актерское мастерство надо на льду показывать, а не здесь».

«Этому видео как минимум месяцев семь. Всей ситуации я не помню.

Да, на видео мы. Как это могло быть? Мы держали одну и ту же сумку во время какого-то спора, тянули ее друг к другу, у Миры руки с этой сумки сорвались, и она упала. Я поднял ее за куртку, и мы пошли.

Был повышенный тон, строгость. Мирослава пыталась показать свое «я». Небольшой спор. Никакой агрессии, никаких швырков, пинков и так далее», – сказал Лебедев.