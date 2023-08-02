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Как Гончаренко готовит стандарты и как он перестраивается по ходу игры. Наш блогер показал это на примере матча с «Локо» в Кубке
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Как Гончаренко готовит стандарты и как он перестраивается по ходу игры. Наш блогер показал это на примере матча с «Локо» в Кубке
Как Гончаренко готовит стандарты и как он перестраивается по ходу игры. Наш блогер показал это на примере матча с «Локо» в Кубке
1
Источник:
Бомбардир
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02.08.2023 18:02
Россия. Кубок
Россия. Премьер-лига
Россия
Урал
Локомотив
Гончаренко Виктор
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