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    • Что такое офсайд в футболе: кто придумал правило и как оно менялось со временем

    Что такое офсайд в футболе: кто придумал правило и как оно менялось со временем

    Источник: Бомбардир

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    02.08.2023 12:54
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