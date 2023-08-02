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Что такое офсайд в футболе: кто придумал правило и как оно менялось со временем
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Что такое офсайд в футболе: кто придумал правило и как оно менялось со временем
Что такое офсайд в футболе: кто придумал правило и как оно менялось со временем
Источник:
Бомбардир
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02.08.2023 12:54
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